UFFICIALE – Hancko, salta l’Arabia Saudita! Finisce in Spagna

David Hancko poteva essere tra le opzioni dell’Inter per rinforzare il suo reparto difensivo. Pochi giorni fa il giocatore era praticamente finito in Arabia Saudita, ora cambia la storia. L’ufficialità dalla Spagna.

COMUNICATO – L’Atletico Madrid ha annunciato il suo nuovo acquisto ufficiale: «L’Atletico Madrid e il Feyenoord hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Dávid Hancko al nostro club in attesa della relativa visita medica e della firma del suo nuovo contratto. Il giocatore, nato a Prievidza nel 1997, è un nazionale completo con la Slovacchia. Il difensore alto 1,88 metri ha fatto il suo debutto professionale con l’MŠK Žilina nel 2016. Due anni dopo ha fatto il salto alla Fiorentina e, dopo essere passato per lo Sparta Praga, è passato al Feyenoord nel 2022. Dopo la sua buona prestazione nella squadra di Rotterdam, diventerà un giocatore biancorosso una volta superate le visite mediche e firmato il suo contratto»

Hancko all’Atletico Madrid! Inter mai dentro

SORPRESA – Hancko sarà perciò un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, che ha messo sul piatto 34 milioni di euro per il difensore che aveva già giocato in Italia. Delle voci avevano avvicinato proprio il calciatore all’Inter, ma sono rimaste voci. La priorità dei nerazzurri per il reparto arretrato rimane solo ed esclusivamente Giovanni Leoni del Parma.