UFFICIALE – Ginter al Friburgo! Battuta la concorrenza di altri club. Inter seguiva

Il Friburgo ha ufficializzato in questi minuti l’acquisto di Matthias Ginter, da tempo seguito da top club europei come il Bayern Monaco in patria, e in Italia anche l’Inter. Per lui si tratta di un ritorno

RITORNO ALLE ORIGINI – Matthias Ginter torna al Friburgo! Dopo essere cresciuto nel club tedesco, il difensore si è poi trasferito al Borussia Dortmund e al Borussia Monchengladbach. Ora il ritorno a casa, questo il comunicato: “Matthias Ginter torna all’SC Freiburg. Il 28enne difensore centrale si trasferirà dal Borussia Mönchengladbach al Friburgo dalla prossima stagione. Matthias Ginter è arrivato alla scuola di calcio di Friburgo da junior, ha attraversato tutte le squadre giovanili dell’SC e ha vinto la coppa DFB junior club con l’U19 nel 2011 e nel 2012. A 18 anni, Ginter ha esordito tra i professionisti nel gennaio 2012 e ha segnato l’1-0 nella partita contro l’FC Augsburg”.

Fonte: scfreiburg.com