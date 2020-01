UFFICIALE – Gavioli torna all’Inter dal Venezia: solo di passaggio o no?

Gavioli è nuovamente un giocatore dell’Inter. Il centrocampista, nella prima parte di stagione al Venezia, ha risolto in anticipo il suo contratto con i lagunari e fatto ritorno in nerazzurro. Da capire se sarà mantenuto in rosa (con la Primavera) o mandato a fare esperienza altrove.

PRESTITO INFRUTTUOSO – Lorenzo Gavioli si era trasferito dall’Inter al Venezia lo scorso 18 luglio, in prestito con diritto di riscatto (vedi articolo). La sua esperienza in laguna è durata però appena sei mesi, in cui ha praticamente fatto sempre e solo panchina. Appena una presenza, il 17 agosto da subentrato contro il Parma (quattro minuti più recupero), senza mai debuttare in Serie B. La Lega Serie A ha annunciato la risoluzione del prestito, Gavioli ora fa di nuovo parte dell’Inter. Per lui ci sono due opzioni: o essere girato a un altro club, dove trovare un maggiore minutaggio, o restare in Primavera agli ordini di Armando Madonna, come l’anno scorso. Essendo un classe 2000 può essere utilizzato come fuoriquota, cosa che stanno facendo i suoi coetanei Thomas Schirò e Samuele Mulattieri. Gavioli, nella scorsa stagione, in Primavera ha totalizzato trentaquattro presenze con tre gol, andando in panchina in prima squadra in Inter-Eintracht Francoforte di Europa League (14 marzo).