UFFICIALE – Fonseca via dall’Inter nell’ultimo giorno di mercato: giocherà in Serie C

Fonseca da oggi pomeriggio non è più un calciatore dell’Inter, che a breve comunicherà la sua cessione. L’ufficialità è già arrivata dalla Pergolettese, club di Serie C in cui giocherà l’attaccante italo-uruguayano

ARRIVEDERCI INTER – Tutto fatto per il trasferimento di Matias Fonseca che, come anticipato, in questa stagione giocherà in Serie C (vedi articolo). L’attaccante classe 2001 è stato annunciato dalla Pergolettese, che lo ha acquistato in prestito annuale dall’Inter. A breve arriverà anche la nota ufficiale dalla società nerazzurra, che nel frattempo continua a lavorare sulle altre uscite last minute (vedi articolo). Mancano ormai meno di due ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.