UFFICIALE – Esposito lascia l’Inter per il Basilea: la formula

Sebastiano Esposito lascia l’Inter. L’attaccante classe 2002, dopo l’anno in prestito tra SPAL e Venezia concluso con la promozione in Serie A, è pronto a trasferirsi in Svizzera. Ad attenderlo il Basilea. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro

ARRIVEDERCI – “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Sebastiano Esposito al Basilea: l’attaccante classe 2002 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione”.

Fonte: inter.it