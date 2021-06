UFFICIALE – Emerson Royal, recompra Barcellona per l’obiettivo Inter

Il Barcellona riporta in blaugrana Emerson Royal, esterno in forza al Real Betis nel mirino dell’Inter, esercitando il diritto di recompra.

NOTA – Il Barcellona ha comunicato in maniera ufficiale il ritorno in blaugrana di Emerson Royal a partire dal 1º luglio. Il club catalano ha comunicato al Real Betis che sta esercitando il diritto di recompra per l’esterno brasiliano, da due stagioni in prestito al club andaluso. Il terzino destro è accostato all’Inter come possibile erede di Achraf Hakimi (vedi articolo).

Fonte: FCBarcelona.com