UFFICIALE – Dumfries nuovo giocatore dell’Inter! Doppio annuncio

Anche Dumfries, come Dzeko, è un nuovo giocatore dell’Inter. Così come l’attaccante bosniaco anche il laterale olandese, ex PSV Eindhoven, ha firmato.

SECONDO COLPO – “FC Internazionale Milano comunica che Denzel Dumfries è un nuovo calciatore nerazzurro: l’esterno olandese classe 1996 arriva dal PSV Eindhoven a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025”.

Fonte: Inter.it