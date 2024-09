UFFICIALE – Djalò super flop dopo lo ‘scippo’ all’Inter: la Juventus lo vende!

Djalò a gennaio è arrivato alla Juventus solo perché Giuntoli voleva impedire che l’Inter lo prendesse a parametro zero. Reduce da un anno di stop per infortunio, il difensore ha giocato solo una partita a maggio e ora torna in patria, in Portogallo.

ARRIVA DJALÒ – “Il sesto rinforzo del FC Porto per la stagione 2024/25 è già campione di Francia e convocato in Nazionale. Gioca come difensore centrale, è alto 1,90 metri e arriva in prestito dalla Juventus senza costi extra valido fino alla fine della stagione, che comprende anche il Mondiale per Club. Tiago Djalò indosserà la maglia biancoblù numero 3.

Nato ad Amadora il 9 aprile 2000, il giocatore portoghese-guineano ha fatto i suoi primi tocchi di palla all’interno di un padiglione, giocando per il Metralhas, prima di trasferirsi in campo e approdare al Damaiense all’età di 12 anni. L’esperienza vicino casa è stata breve, lo Sporting CP lo ha ingaggiato e il difensore ha trascorso cinque stagioni ad Alcochete giocando tra le giovanili dello Sporting e le giovanili portoghesi.

Senza tempo né spazio per esordire all’Alvalade, va in Italia e firma per il Milan nel gennaio 2019. Sei mesi al servizio dell’Under 19 rossonera sono bastati al Lille per sborsare una piccola fortuna e salvare il teenager che ha superato le migliori aspettative in Francia”.

Djalò prima della Juventus: l’esperienza al Lille

IN FRANCIA – La carriera di Djalò: “Se nella sua prima stagione ai massimi livelli ha giocato 14 partite, raggiunto la finale degli Europei Under-21 ed esordito in Champions League, nella seconda stagione ha scritto la storia partecipando a 24 partite al servizio della Nazionale. squadra responsabile di rompere l’egemonia del Paris Saint-Germain e riconquistare il titolo francese dieci anni dopo.

L’affermazione definitiva è arrivata nel 2021/22 e con essa ha portato la prima convocazione in prima squadra. Il cammino iniziato con la vittoria in Supercoppa contro l’onnipotente PSG è proseguito con altre 37 partite divise tra campionato, coppa e Champions League, competizione europea che ha abbandonato solo dopo l’eliminazione agli ottavi contro il Chelsea.

Nel marzo di quell’anno Djalò fu chiamato da Fernando Santos a sostituire Pepe, che era risultato positivo al Covid-19 alla vigilia dello spareggio per l’accesso ai Mondiali del 2022, ma non fece il suo ingresso. Esordio per la squadra d’angolo. Lo stesso è accaduto dopo la convocazione di settembre per le partite contro Repubblica Ceca e Spagna, in UEFA Nations League.

Perfettamente adattato al calcio francese, Djalò ha giocato un centinaio di partite con il Lille prima di passare alla Juventus e vincere la Coppa Italia a Torino. Ritorna in Portogallo per unirsi a Samu Omorodion, Deniz Gül, Fábio Vieira, Nehuen Pérez e Francisco Moura nella gamma dei rinforzi per Vítor Bruno“.

Fonte: fcporto.pt