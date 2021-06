UFFICIALE − Depay acquistato dal Barcellona. Niente Inter

Memphis Depay approda al Barcellona a parametro zero dal Lione. L’attaccante è attualmente impegnato ad Euro 2020 con l’Olanda. Anche l’Inter aveva sondato il terreno relativo a questo giocatore in caso di partenza di Lautaro Martinez.

UFFICIALE − Questo il comunicato del Barcellona su Memphis Depay: “FC Barcelona e Memphis Depay hanno raggiunto un accordo per il giocatore che si unirà al Club una volta terminato il suo contratto con l’Olympique Lyonnais. Il giocatore firmerà un contratto fino alla fine della stagione 2022/23″. L’attaccante olandese arriva al Barcellona a 27 anni compiuti e dopo aver passato quattro anni tra le fila del Lione in Ligue 1. In 178 partite con la maglia francese, il giocatore dell’Olanda ha segnato 76 gol e fornito 55 assist. Sul giocatore, si era mossa anche l’Inter, in caso di cessione di Lautaro Martinez.