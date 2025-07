UFFICIALE – De Pieri sceglie la Juve Stabia: la formula del trasferimento

Giacomo De Pieri non vestirà nell’anno che sta per cominciare la maglia dell’Inter. L’esterno lascia il club nerazzurro e prova la sua prima esperienza tra i grandi in Serie B. Il comunicato ufficiale diramato dalla società.

CESSIONE – La società ha deciso definitivamente il futuro del suo esterno di 19 anni. Il club ha pubblicato in questi attimi la nota ufficiale: «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo De Pieri alla Juve Stabia. L’attaccante classe 2006 si trasferisce a titolo temporaneo».