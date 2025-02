UFFICIALE – De Pieri rinnova con l’Inter! Prospettive esaltanti

Giacomo De Pieri ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, squadra con la quale è impiegato prevalentemente in Primavera. La decisione dei nerazzurri è una testimonianza della fiducia riposta nei suoi riguardi.

UFFICIALE – Giacomo De Pieri e l’Inter proseguiranno il proprio matrimonio insieme anche nelle prossime stagioni. Il giovane attaccante italiano, che ha marcato il suo esordio in nerazzurro in occasione dell’incontro di Champions League contro il Monaco, vinto dai meneghini per 3-0, rappresenta uno dei fiori all’occhiello delle giovanili nerazzurre. L’auspicio dell’Inter è che possa proseguire a lavorare come sta facendo, mostrando una mentalità e un’inclinazione al sacrificio che rappresentano le basi per trasformare le qualità astratte in rendimento concreto.

De Pieri e il rinnovo con l’Inter: il comunicato

L’ANNUNCIO – L’Inter ha così annunciato il rinnovo del contratto di De Pieri con l’Inter: «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Giacomo De Pieri». I nerazzurri hanno anche annunciato di aver trovato un accordo con Matteo Lavelli per il prolungamento del contratto del canterano azzurro con l’Inter. La volontà della squadra meneghina è chiara: conservare il controllo su calciatori di talento, consapevole di poterli poi indirizzare nel club U-23 o cederli in prestito ai fini di un maggiore minutaggio a livelli più elevati.