UFFICIALE – De Ligt al Bayern, libera Bremer-Juventus. L’incastro che frega l’Inter

Ora è anche ufficiale: de Ligt è un nuovo giocatore del Bayern Monaco, per sessantasette milioni più dieci di bonus. Il difensore lascia la Juventus e sarà sostituito da Bremer (vedi articolo), per un incastro in cui a rimanere senza nulla in mano è l’Inter.

SBLOCCA BREMER – “Il FC Bayern ha ingaggiato il difensore Matthijs de Ligt (22) dalla Juventus. Il nazionale olandese ha un contratto fino al 30 giugno 2027.

Matthijs de Ligt ha dichiarato: «Sono molto felice di diventare un giocatore in questo grande club. Il FC Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e anche nel mondo. Fin dall’inizio ho sentito un onesto apprezzamento per la dirigenza sportiva, l’allenatore e il direttivo, che mi hanno convinto. Inoltre, il Bayern Monaco è un club gestito in modo eccellente con grandi obiettivi. Sono molto felice di far parte della storia della societ໓.

Fonte: fcbayern.com