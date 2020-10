UFFICIALE – Darmian Ã¨ un giocatore dell’Inter, ecco la formula

UFFICIALE – Darmian è un giocatore dell’Inter, ecco la formula

Matteo Darmian Brescia-Parma

La Lega Serie A notifica che l’Inter ha depositato il contratto di Matteo Darmian. Il difensore è un nuovo acquisto ufficiale dei nerazzurri.

ARRIVA IN PRESTITO – Matteo Darmian è un giocatore dell’Inter. Il difensore, prodotto del vivaio del Milan, arriva però in nerazzurro con una formula a sorpresa. Come si può leggere sul sito della Lega Serie A infatti il sui trasferimento dal Parma è a titolo temporaneo. Vale a dire in prestito. Vedremo se emergeranno ulteriori dettagli nelle prossime ore.