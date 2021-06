UFFICIALE – Cordaz torna all’Inter! Secondo acquisto per il 2021-2022

Cordaz segue Calhanoglu, già ufficiale da martedì, e diventa il secondo acquisto per l’Inter 2021-2022. Il portiere torna in nerazzurro, dove era già stato nel settore giovanile (con una presenza in Coppa Italia con la Juventus nel 2003-2004).

DI RITORNO – “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo dal Crotone di Alex Cordaz: il portiere classe 1983, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, dove in tre stagioni ha conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Cup, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022″.

Fonte: sito ufficiale (Inter.it)