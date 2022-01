UFFICIALE – Colidio torna in Argentina. Il presidente del Tigre lo annuncia

Si attendeva solo l’ufficialità ma ora, Facundo Colidio, torna a giocare in Argentina al Tigre. Ad annunciarlo è lo stesso presidente della società, Ezequiel Melarana che a Radio Colonia – AM 550 accoglie il talento dell’Inter ufficialmente.

RITORNO – Come detto Colidio, giocatore di proprietà dell’Inter, torna a giocare nella sua Argentina, al Tigre. Ad annunciarlo è lo stesso presidente Melarana che conferma di aver preso in prestito il calciatore dall’Inter durante un intervento a ¿Cómo te va? su Radio Colonia. «Colidio è uscito dal Boca Juniors ma resta una priorità per l’Inter. Era difficile per lui rientrare a Milano, era in prestito in Belgio e c’era la possibilità di portarlo qui. Lo posso confermare: poco fa ho firmato il prestito con l’Inter».

Fonte: Radio Colonia