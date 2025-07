UFFICIALE – Carboni riparte dalla Serie B! L’Inter comunica la cessione

L’FC Internazionale Milano ha ufficializzato nella giornata odierna la cessione di Franco Ezequiel Carboni all’Empoli. L’esterno argentino, classe 2003, si trasferisce in Toscana.

NUOVA ESPERIENZA – Franco Carboni, fratello maggiore di Valentín Carboni, anche lui sotto contratto con l’Inter e reduce dall’esperienza al Monza e al Venezia, lascia il club nerazzurro per trovare maggiore continuità e spazio. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile interista e le esperienze in prestito – tra le altre – al Cagliari e Ternana, il giovane esterno era da tempo in cerca di una soluzione che potesse garantirgli un ruolo più stabile e di rilievo. L’Empoli, appena retrocesso in Serie B, ha deciso di puntare su di lui. Franco Carboni si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto, sigillando così un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A.