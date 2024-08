UFFICIALE – Carboni lascia l’Inter per la seconda volta in un mese: va al Venezia

Carboni è tornato all’Inter ma solo di passaggio: è ufficiale la sua cessione al Venezia, torna a giocare in Serie A. Era rimasto per qualche settimana al River Plate.

TRASFERIMENTO DEFINITO – L’Inter ha girato Franco Carboni al Venezia. Dopo che il prestito al River Plate è durato appena tre settimane, complice l’esonero dell’allenatore che l’aveva voluto Martin Demichelis, il laterale sinistro italo-argentino classe 2003 ha fatto ritorno a Milano ma solo di passaggio. La soluzione trovata è la neopromossa formazione di Eusebio Di Francesco, che potrà utilizzarlo dalla prossima giornata visto che gioca oggi alle 18.30 in casa col Torino.

Carboni, estate complicata: l’Inter l’ha dovuto cedere due volte

LA SITUAZIONE – Lo scorso 12 luglio, il River Plate aveva annunciato l’ingaggio di Carboni. Dopo alcune apparizioni in panchina, l’esonero di Demichelis e il ritorno di Marcelo Gallardo. Che ha deciso di non contare su di lui, con l’Inter che l’ha dovuto riprendere. Ora il trasferimento al Venezia, sempre a titolo temporaneo, con il contratto già depositato a rendere ufficiale il tutto. Carboni, nella scorsa stagione, aveva giocato fino a gennaio al Monza (una sola presenza, in Coppa Italia) per poi trasferirsi nel mercato invernale in Serie B alla Ternana (diciannove presenze più due ai play-out, con un gol). Nel 2022-2023 aveva iniziato col Cagliari (tredici presenze in Serie B) passando a gennaio al Monza (le uniche tre presenze in Serie A). Con l’Inter Carboni si è fermato alla Primavera, senza esordire in prima squadra.