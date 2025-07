UFFICIALE – Carboni al Genoa, ma l’Inter crede ancora in lui! La formula definitiva

Dopo la cessione del fratello Franco all’Empoli, arriva anche l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter per il trasferimento di Valentín Carboni. Il giovane talento argentino classe 2005 si trasferisce al Genoa in prestito. Lo ha comunicato oggi il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale.

CESSIONE – A differenza del fratello Franco, ceduto all’Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto, l’Inter ha deciso di non privarsi del cartellino di Valentin Carboni. Il giovane trequartista, infatti, si traferisce con la formula del prestito secco. Il prestito al Genoa è stato studiato per garantirgli continuità e minuti importanti in Serie A, in un contesto tecnico e ambientale ideale per la sua crescita. Carboni avrà così l’opportunità di mettersi in mostra con maggiore regolarità rispetto a quanto accaduto nella passata stagione. Tornato in anticipo dal prestito sfortunato al Marsiglia (caratterizzato da un grave infortunio), alla sua prima presenza nel Mondiale per Club, Valentin ha segnato un gol pesantissimo, contribuendo in maniera decisiva alla qualificazione dell’Inter alle fasi finali della competizione. Un segnale forte che ha confermato le sue qualità e la capacità di incidere nei momenti importanti.

Valentin Carboni al Genoa, l’Inter lo vedrà crescere da vicino!

CRESCITA IMPORTANTE – Il Genoa, dal canto suo, accoglie uno dei giovani più interessanti del panorama italiano ed europeo, pronto a lavorare con Gilardino in un contesto che valorizza i talenti emergenti. L’obiettivo è chiaro: crescere, migliorare sotto ogni aspetto e tornare all’Inter nel 2026 più maturo, più forte e pronto per un ruolo da protagonista. Un prestito con vista sul futuro: l’Inter non molla Carboni, ma lo prepara al salto di qualità definitivo.