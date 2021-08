UFFICIALE – Bellerin, sfumata l’Inter c’è la Spagna: accordo con l’Arsenal

Bellerin lascia l’Arsenal ma non per andare all’Inter, come si è detto per gran parte dell’estate. Il laterale spagnolo torna in patria per giocare con il Real Betis.

ACCORDO RAGGIUNTO – “Il Real Betis ha preso il terzino destro Héctor Bellerin. Il calciatore arriva in prestito dall’Arsenal fino al 30 giugno 2022. In questo modo, il nuovo giocatore biancoverde diventa il sesto acquisto del club per questa stagione.

Bellerin, nato il 19 marzo 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Nel 2011 ha firmato con l’Arsenal, sempre per le giovanili, debuttando in prima squadra nel 2013. Nella stagione 2013-2014 ha giocato in prestito al Watford, per poi far ritorno all’Arsenal.

Il nuovo giocatore biancoverde è stato nazionale spagnolo nelle categorie Under-16, Under-17, Under-19 e Under-21. Ha debuttato in nazionale maggiore nel 2016″.

Fonte: RealBetisBalompie.es