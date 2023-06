UFFICIALE – Bellanova al Torino l’annuncio di Cairo: «Primo colpo»

Bellanova è un nuovo giocatore del Torino. L’ufficialità, in attesa del comunicato, la dà direttamente il presidente dei granata Cairo. Per il laterale non è arrivato il riscatto da parte dell’Inter.

ANDATO VIA – Raoul Bellanova ha firmato in serata con il Torino. Ad annunciarlo è il presidente dei granata, Urbano Cairo, con un post sul suo account Instagram che lo ritrae assieme all’ormai ex Inter. “Primo colpo di mercato: il giovane e promettente Raoul Bellanova al Toro!”, il testo del messaggio con cui ha rivelato l’ingaggio a livello ufficiale.

Ecco la foto che ritrae Cairo assieme al suo nuovo acquisto, preso dal Cagliari a titolo definitivo.