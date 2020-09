UFFICIALE – Attys passa dall’Inter alla SPAL: la formula

Christopher Attys si trasferisce alla SPAL: lo ha reso noto l’Inter che lo ha comunicato tramite una nota ufficiale

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale da parte dell’Inter per comunicare il passaggio del classe 2001, Christopher Attys, alla SPAL. “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva del centrocampista Christopher Attys alla società SPAL“.

