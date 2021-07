UFFICIALE – Aprile passa da Inter Women alla Juventus

Roberta Aprile ieri aveva annunciato di aver concluso la sua esperienza con Inter Women (vedi articolo). La calciatrice, a sorpresa, si trasferisce in prestito alla Juventus, per sostituire Laura Giuliani.

IN PRESTITO – “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Roberta Aprile. Il portiere nerazzurro si trasferisce a Torino per una stagione. A Roberta va un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

Fonte: Inter.it