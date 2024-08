UFFICIALE – Agoumé passa al Siviglia a titolo definitivo

Lucien Agoumé è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’Inter ne ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo.

UFFICIALE – Lucien Agoumé si trasferisce al Siviglia a titolo definitivo. Il calciatore francese lascia l’Inter dopo aver fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile nella stagione 2019-2020. Nel mezzo, varie esperienze in prestito in giro per l’Europa, cui non è però mai conseguita la volontà dei nerazzurri di puntare sul suo profilo in maniera strutturale.

Agoumé è del Siviglia: l’annuncio!

IL COMUNICATO – L’Inter ha così annunciato la notizia del passaggio di Agoumé al Siviglia a titolo definitivo: «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucien Agoumé al Siviglia: il centrocampista francese classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo». Si tratta di una notizia che ormai era nell’aria, data la scelta decisa del calciatore francese di approdare agli andalusi in questa finestra di mercato. Ciò è stato poi definito con l’accordo tra le due società in merito alle specifiche modalità che l’intesa avrebbe dovuto assumere. In particolare, l’Inter riceverà circa 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Nella prossima estate, però, il Siviglia potrà abbassare la percentuale di rivendita attraverso l’esborso di 3-4 milioni a favore del club nerazzurro.