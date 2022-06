Udogie, nome sempre presente nella lista dell’Inter. Ma ecco quanto serve

L’Inter ha nel mirino vari nomi per questo mercato estivo. La priorità sembra essere data alle fasce con i nerazzurri alla ricerca di profili giovani ma pronti. Tra questi c’è anche Udogie dell’Udinese.

PREZZO – Non solo Raoul Bellanova e Andrea Cambiaso nella lista della spesa per l’Inter. Il nome di Udogie dell’Udinese è sempre presente. Ecco però quanto serve concretamente. E’ di ieri la notizia che l’Udinese ha rispedito alla Juventus un’offerta concreta per il suo gioiellino con i bianconeri che, per averlo dovranno spingersi intorno ai 20 milioni di euro. Dunque si può intuire che anche l’Inter, per averlo, dovrà spingersi in là con l’offerta. Vedremo, di sicuro il profilo piace e potrebbe far molto comodo.