Tuttosport a -4 da Psg-Inter li manda tutti in Arabia: ‘Barella per convincere Inzaghi’

Tuttosport, probabilmente, rosicante per la finale di Champions League in programma tra 4 giorni (Psg-Inter) a Monaco di Baviera non si ferma solo a Simone Inzaghi. Secondo il quotidiano torinese, l’Al-Hilal per convincere Simone Inzaghi ad andare vorrebbero regalargli Nicolò Barella.

TUTTI IN ARABIA – Dalle parti di Corso Svizzera a Torino, sede di Tuttosport, stanno probabilmente fumando un po’ in vista della finale di Champions League tra Psg e Inter. Altrimenti non si spiega. Infatti, a quattro giorni dalla partita più importante dell’anno per la Beneamata, il quotidiano torinese tira in ballo pure Nicolò Barella sul fronte arabo. Per convincere Simone Inzaghi, corteggiato dai soldoni dell’Al-Hilal, secondo Tuttosport, gli arabi vorrebbero regalargli anche Barella. Insomma, tutti in Arabia dopo la finale del 31 maggio. Non solo l’allenatore ma anche il vice-capitano e pilastro del centrocampo interista.

Tuttosport spinge Barella in Arabia come regalo a Inzaghi

FANTACALCIO – Lo stesso quotidiano, che ha voluto sparare questa notizia che sa più di fantacalcio che di altro, ha anche precisato, che già qualche mese fa il centrocampista era stato tentato dall’Arabia Saudita ma aveva risposto con un secco no. A Riad, continua, sono però convinti che l’aria sia cambiata e che anche questo Everest possa essere scalato a fronte di un’offerta economica da far tremare i polsi, magari supportata dal sì di Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – S.P.