Dalla Turchia: ‘Calhanoglu incontrerà Marotta e gli chiederà la cessione’

Il futuro di Calhanoglu continua a tenere banco in casa Inter. Dalla Turchia, nuovi aggiornamenti: il numero 20 dell’Inter pronto ad incontrare Beppe Marotta per farsi cedere.

CASO – La telenovela Hakan Calhanoglu fatica a placarsi. Il futuro del centrocampista nerazzurro è fortemente in bilico, dopo l’esplosione del caso avvenuta lunedì sera al post di Inter-Fluminense, con Lautaro Martinez prima e il presidente Beppe Marotta poi a tirare le orecchie al regista. All’indomani, poi il comunicato dello stesso giocatore contro il capitano e lo stesso presidente. Insomma, si tratta di una rottura praticamente quasi definitiva, nonostante si parli di una telefonata tra Lautaro e Calhanoglu per fare un po’ di chiarezza. Intanto, dalla Turchia insistono ancora, tant’è che parlano di un imminente incontro dove Calha, oggi in vacanza a Bodrum, vedrà Marotta.

Calhanoglu incontrerà il presidente dell’Inter Marotta per essere ceduto

INCONTRO – Secondo Fanatik, durante questo incontro, Hakan chiederà il permesso di andarsene. Finora, come riportato recentemente, Calhanoglu non ha mai chiesto la cessione all’Inter, ma potrebbe presto arrivare il momento propizio. Il Galatasaray sogna di portare in patria il capitano della Turchia. Dal canto suo, la società di Istanbul ha avanzato all’Inter solamente una proposta da 15 milioni di euro, troppo bassa per convincere Viale della Liberazione. Occhio anche alle sirene arabe.