Tuchel: «Lukaku al Chelsea? Lui è dell’Inter. Vogliamo un 9 ma non a ogni prezzo»

Tuchel, manager del Chelsea, ha dovuto inevitabilmente rispondere alle domande su Lukaku in conferenza stampa dopo l’amichevole pareggiata 2-2 col Tottenham. Il tecnico tedesco non vuole parlare del giocatore dell’Inter ma segnala come serva un centravanti.

NO COMMENT A METÀ – Thomas Tuchel, manager del Chelsea, risponde a una domanda su Romelu Lukaku: «Non parlo di giocatori che non sono nella mia squadra. Lui è un giocatore fantastico ma è dell’Inter e non parlerò di questa situazione. Si può immaginare che molti giocatori vogliano venire qui ma non ne parlo. Parliamo con la dirigenza dei giocatori, abbiamo le nostre opinioni e alla fine cerchiamo quelli che nelle nostre idee possono rendere la squadra più forte, che è una sfida. Ci sono alcuni giocatori che crediamo possano essere buoni obiettivi per migliorarci. Non commenterò i nomi perché non mi piace quando gli allenatori parlano dei miei».

PROFILO CERCATO – Pur non volendo parlare di Lukaku, Tuchel fa un’apertura: «Necessario un centravanti per il Chelsea? Con l’uscita di Olivier Giroud, potremmo giocare con uno spalle alla porta e questo significa che possiamo aggiungere uno stile di gioco diretto. È il tipo di profilo che non abbiamo in rosa e può essere utile, ma non a qualsiasi prezzo e senza panico».

Fonte: Football.london – Adam Newson