Tuchel: “Icardi impressionante, capisce il calcio di alto livello. Il riscatto…”

Mauro Icardi sta incantando tutti nella sua esperienza al Paris Saint-Germain. Il calciatore argentino, in prestito dell’Inter, ha già segnato 17 gol in stagione. A tal proposito si è espresso Thomas Tuchel, allenatore del club francese, che ha parlato dell’impatto di Icardi sulla squadra francese.

IMPRESSIONANTE – Parole d’elogio nei confronti di Mauro Icardi da parte di Thomas Tuchel. L’allenatore tedesco però glissa sul futuro dell’attaccante argentino: «Icardi? Onestamente mi ha davvero impressionato. L’ho incontrato qui per la prima volta. È un calciatore super affidabile, capisce tatticamente il calcio di alto livello, sa cosa fare per essere equilibrato. È super affidabile ed efficiente. Impressionante anche il modo che ha di guadagnarsi lo spazio per attaccare. Il riscatto dall’Inter? Non voglio parlare del fatto se possiamo acquistarlo o no».