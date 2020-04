Tsimikas, si inserisce anche il Torino: sfida con il Napoli, Inter defilata – TS

Condividi questo articolo

Kostas Tsimikas, giovane terzino dell’Olympiakos, in questa stagione si è messo in mostra attirando l’attenzione in particolare di Inter e Napoli. Secondo “Tuttosport” a sorpresa si sarebbe inserito anche il Torino.

ANCHE IL TORINO – Si inserisce anche il Torino nella corsa per Konstantinos Tsimikas, 23enne talentuoso terzino sinistro dell’Olympiakos, capace di giocare sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2. In Grecia è un punto fermo del suo club, in questa stagione ha già collezionato 37 presenze e ben 7 assist. Il Napoli lo segue da tempo, così come l’Inter anche se un po’ defilata e per un motivo ben preciso: Antonio Conte chiede prime scelte in ambito europeo, gioiellini da Champions League, per intenderci.

Fonte: Tuttosport.