Truffert piace a Inzaghi. Rennes fissa il prezzo: l’Inter valuta il colpo subito – SM

Adrien Truffert è il nome nuovo per quanto riguarda la corsia di sinistra. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il calciatore di proprietà del Rennes piace tanto a Simone Inzaghi. I francesi fissano il prezzo.

FASCIA SINISTRA – Adrien Truffert, 21enne terzino francese già nel giro della Nazionale maggiore, non è stato convocato solo perché è stato “bruciato” da Theo Hernandez. Il terzino piace tantissimo a Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter sta valutando questa settimana se far partire una trattativa con il Rennes che chiede 15 milioni. In Viale della Liberazione sperano in una formula comoda come un prestito con diritto di riscatto.