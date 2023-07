Trubin rimpiazza Onana, ma non finisce qui: rivoluzione Inter − CdS

Trubin sarà l’erede di Onana all’Inter, da Viale della Liberazione sembrano non avere più dubbi. Ma in porta è attesa una vera rivoluzione

RIVOLUZIONE − Anatolij Trubin, ma non solo. L’Inter ha già il suo post André Onana, che nelle prossime ore potrebbe diventare un giocatore del Manchester United. L’ucraino è l’indiziato numero uno per rimpiazzarlo. Ieri in sede è passato anche l’intermediario Edoardo Crnjar per iniziare a tessere le prime tele sulla trattativa tra Inter e Shakhtar Donetsk. Il giovane portiere però non sarà il solo e unico nuovo guardiano ad arrivare quest’estate. L’Inter non dovrebbe rinnovare Samir Handanovic e punta un altro portiere esperto, che possa fare da chioccia a Trubin. Ossia, Yann Sommer del Bayern Monaco. Lo svizzero è pronto a lasciare la Baviera.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia