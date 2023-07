Trubin tempi lunghi, ma l’Inter resiste. Il piano B è… retrocesso – CdS

Trubin resta uno dei portieri che l’Inter vuole aggiungere in rosa per colmare il vuoto lasciato da Onana (e Handanovic). La trattativa con lo Shakhtar Donetsk procede a rilento e per il Corriere dello Sport c’è un piano B da una squadra retrocessa.

IN ATTESA – L’Inter è in Giappone senza un portiere credibile, perché fra i convocati figurano un giovane, il terzo e un probabile partente. Con Yann Sommer al momento non liberato dal Bayern Monaco si è creato un vuoto, soprattutto perché ne vanno presi due. L’altro è Anatoliy Trubin, ma il Corriere dello Sport ribadisce come lo Shakhtar Donetsk voglia trenta milioni. Questo nonostante un contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e la volontà chiara di voler andare all’Inter, più volte fatta intendere tramite social. Riuscendo a chiudere Sommer, ci sarà più tempo per pensare a Trubin: anche sino alla fine del mercato. Il piano B è da una squadra retrocessa nell’ultima Serie A: Emil Audero della Sampdoria.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno