Trubin e Sommer per dimenticare Onana. Il budget complessivo dell’Inter – SM

Con l’accordo in fase di definizione col Manchester United per Onana, l’Inter può pensare concretamente al futuro. Per gli obiettivi Trubin e Sommer i nerazzurri hanno fissato la cifra da spendere. Ne parla Barzaghi su SportMediaset.

SPESA MASSIMA – L’Inter ha già individuato chi prenderà il posto di André Onana, ormai pronto a volare in Inghilterra. Con l’incasso ricavato dalla cessione del camerunese i nerazzurri punteranno anche rinforzare il reparto, con l’acquisto di un secondo esperto. I due rispettivi nomi, che circolano con certezza da giorni, sono quelli di Anatoliy Trubin dallo Shakhtar Donetsk e di Yann Sommer dal Bayern Monaco. Marco Barzaghi informa sullo status della trattativa: «Dopo aver ricevuto l’offerta scritta del Manchester United per Onana l’Inter si muoverà sugli obiettivi Trubin e Sommer. Un portiere giovane uno più esperto per cercare di far dimenticare Onana. La spesa massima complessiva è di 15/16 milioni di euro per entrambi. L’Inter non vuole spendere di più».

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi