Inter, Trubin preferito ma costoso. Bento, un fattore non convince − SM

Trubin è il nome che più piace all’Inter, ma i costi sono troppo alti. Bento non dispiace, ma un fattore non convince Marotta e Ausilio. Il punto della situazione

SITUAZIONE PORTIERI − Sommer resta il nome su cui si lavora senza sosta. Anche se Trubin è e resta il nome su cui l’Inter vorrebbe investire anche per le stagioni future. SportMediaset ha fatto perciò il punto della situazione sulla questione portiere. L’estremo difensore ucraino è quello che piace di più a Marotta e Ausilio, ma il problema è legato al costo dell’operazione. Perché lo Shakhtar Donetsk non intende abbassare le pretese: la richiesta è di 25-30 milioni di euro. Troppi per l’Inter, dal momento che il giocatore è anche in scadenza. Bento è un altro profilo che è stato suggerito ai dirigenti in Viale della Liberazione, ma anche qui i costi non convincono. L’Athletico Paranaense chiede per lui 10 milioni di euro e l’Inter non vorrebbe spendere tanto per una scommessa, che tra l’altro non conosce da vicino il calcio europeo. Infine, c’è la parentesi legata a Filip Stankovic: l’intenzione è quella di non farlo restare a Milano come secondo per dargli la possibilità di giocare e quindi crescere in prestito.