Trubin il primo nome per sostituire Onana. Inter sull’ucraino – SI

Anatoliy Trubin è il primo obiettivo per la porta dell’Inter in caso di cessione di André Onana. Alfredo Pedullà dà le cifre su Sportitalia per il giocatore.

PORTA – L’Inter si muove già per sostituire André Onana. Molto probabile l’offerta del Manchester United nel weekend per il portiere, per tale motivo la dirigenza nerazzurra è pronta a trattare un altro ragazzo. Si tratta di Anatoliy Trubin, l’estremo difensore dello Shakhtar Donetsk in scadenza di contratto nel 2024. Il prezzo per portare a Milano l’ucraino sarebbe di 10-15 milioni di euro.