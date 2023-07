Trubin, lo Shakhtar Donetsk spara alto! Inter resta ottimista – SM

L’Inter si muove per Trubin. Secondo quanto riferito da SportMediaset per il portiere lo Shakhtar Donetsk spara alto: resta ottimismo per la buona riuscita della trattativa

OBIETTIVO – L’Inter, in caso di addio di Onana, è alla ricerca di un sostituto. Il nome, secondo SportMediaset, è quello di Trubin portiere dello Shakhtar Donetsk, avversario dei nerazzurri nell’edizione 2020/21 della Champions League. Il club ucraino per lasciar partire il portiere chiede 35 milioni: una cifra considerata troppo alta per un calciatore con il contratto in scadenza nel 2024. L’Inter, secondo l’emittente, resta ottimista per la buona riuscita della trattativa ed attende l’uscita di Onana per provare l’affondo decisivo.