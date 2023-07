Trubin, c’è già il sì all’Inter. Trattativa con lo Shakhtar Donetsk – TS

Anatoliy Trubin è il primo nome per sostituire André Onana in porta. L’estremo difensore dello Shakhtar Donetsk è pronto per l’Inter, lo stato della trattativa con lo Shakhtar Donetsk di seguito.

SITUAZIONE – André Onana è stato individuato dall’Inter come il big più sacrificabile della rosa per finanziare il mercato. Per tornare ad acquistare però serve cederlo di fretta, in modo tale da prendere anche il suo sostituto. Il primo nome è quello di Anatoliy Trubin, che ha già detto sì ai nerazzurri e lo ha fatto sapere in un incontro di ieri in sede in cui era presente il suo intermediario Crnjar. L’estremo difensore ha attirato interesse dalla Premier League in più, lo Shakhtar Donetsk spara alto per lui ma non potrà ottenere più di 10-15 milioni di euro. Il contratto del portiere è in scadenza nel 2024. Le alternative rimangono Marco Carnesecchi e Yann Sommer, il prezzo di Giorgi Mamardashvili è troppo eccessivo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini