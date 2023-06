Trubin, l’identikit del portiere in pole per l’Inter dopo Onana – TS

Anatoliy Trubin è il primo nome per l’Inter in caso di cessione di André Onana, ormai altamente probabile. L’estremo difensore viene dallo Shakhtar Donetsk, l’identikit via Tuttosport.

PASSATO – Anatoliy Trubin convince e non poco, il passato con Roberto De Zerbi dà fiducia a proposito delle sue qualità palla al piede. In impostazione l’ucraino ha dati addirittura migliori di André Onana, soprattutto per quanto riguarda i tocchi. Il giocatore viene dallo Shakhtar Donetsk, ha il contratto in scadenza nel 2024 e per questo la sua valutazione potrebbe essere di 10 milioni di euro. Piero Ausilio ha svolto pochi giorni fa una cena con De Zerbi, sicuramente sono state fatte domande su Trubin e il suo modo di giocare. Abile tra i pali, giovane e di prospettiva: perfetto per il mondo nerazzurro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna