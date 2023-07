Trubin si fa difficile per l’Inter, individuato il piano B – CdS

Come secondo portiere l’Inter continua a puntare Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk. Che secondo il Corriere dello Sport è reso difficile dalla cifra richiesta dagli ucraini. Per questo è già stato individuato il piano B.

TRATTATIVA COMPLICATA – Una bella differenza tra i 12-15 milioni proposti dall’Inter e i 30 chiesti dallo Shakhtar Donetsk per Anatoliy Trubin. Specialmente tenendo in considerazione il fatto che si tratta dell’ultimo anno di contratto per il giocatore con il club ucraino. Per questo, se non dovesse andare in porto l’operazione per il classe 2001, i nerazzurri hanno individuato l’alternativa per il ruolo di secondo portiere. Ovvero Emil Audero, retrocesso in Serie B con la Sampdoria.

Fonte – Corriere dello Sport, Pietro Guadagno