Totti: «Parlato con Dybala, la 10 della Roma per lui! Però non decido io»

Totti da San Siro è tornato a parlare del futuro di Paulo Dybala, tenendo in considerazione l’interesse della Roma. L’ex capitano giallorosso è pronto a “cedergli” la maglia numero 10. Di seguito le sue parole su Sky Sport.

SU DYBALA – Francesco Totti da San Siro ha detto la sua riguardo il futuro di Paulo Dybala e l’interesse della Roma: «Bellissimo venire in un altro stadio ed essere acclamato in questo modo, significa che qualcosa di buono l’abbiamo fatto. Parlato con Dybala? NI, alcuni momenti sì e altri no. Anche perché se devo dargli la dieci non posso giocare (ride, ndr). A lui la dieci della Roma? Io sono pronto, decide lui».