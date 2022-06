Totti: «Dybala ha recepito il mio messaggio. Mkhitaryan rinforza l’Inter»

L’Inter, in questo calciomercato, lavora su più fronti e su più nomi. Uno di questi è Paulo Dybala con però anche la Roma in agguato. Ecco le parole di Francesco Totti in merito all’argentino.

RACCOMANDAZIONI – L’Inter attende di affondare i colpi per Lukaku e Dybala, con calma. Sull’argentino c’è anche la Roma con Francesco Totti che fa il tifo per lui. Ecco alcune dichiarazioni riportate oggi sul Corriere dello Sport. «Se ho provato a convincere Dybala a venire alla Roma? No, ho parlato con lui di alcune cose. Penso che lui abbia recepito ma non sta solo a lui decidere quale sarà il suo futuro. Se cederei volentieri la numero 10? Se lui volesse prenderla, sì, ma da quanto ne so non la vuole. Penso che prenderebbe la 21. Chi mi piacerebbe se non dovesse arrivare Dybala? Dipende dalle potenzialità economiche della società. Mkhitaryan all’Inter? La Roma perderebbe tanto. Si tratta di un grandissimo giocatore e una grandissima persona, ha fatto vedere il suo valore. Aiuterebbe l’Inter a diventare ancora più forte».

Fonte: Corriere dello Sport