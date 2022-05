Totti: «Dybala alla Roma? Per lui anche la maglia numero 10! Io consiglio…»

Totti presente a San Siro per la sfida Integration Heroes Match organizzata da Samuel Eto’o con tante stelle presenti in campo presenti e passate, ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala, accostato alla Roma. Di seguito le sue parole riportate da Sportmediaset.

PRIMA DEL MATCH – Francesco Totti da San Siro ha parlato del futuro dell’attaccante argentino accostato alla Roma: «Paulo Dybala? Qualche consiglio glielo posso pure dare. Dargli la maglia numero 10 della Roma? Se dipendesse da me volentieri, ma non dipende da me. Dipende pure da lui, magari si prende un altro numero».