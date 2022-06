Totti amaro: «Dybala, non dipende solo da lui altrimenti era alla Roma»

L’Inter vive giorni caldissimi sul calciomercato con i nerazzurri che provano a piazzare tutti i colpi giusti entro il 30 giugno. Uno di questi è Paulo Dybala con l’argentino però che era finito anche nel mirino della Roma con il lavoro di Francesco Totti.

RAMMARICO – Nella parole pronunciate dall’ex bandiera giallorossa ieri all’inaugurazione del nuovo centro sportivo di Bruno Conti c’è un pizzico di amarezza ma anche di rammarico. «Su Dybala so come è andata, meglio non parlarne. So cosa è successo. Tuttora sento Dybala e parliamo, anche se penso che adesso sia finita. Dico soltanto che non dipendeva solo da Paulo, perché altrimenti ci sarebbe stata una buona speranza». Insomma, dietro sembra esserci qualcosa di più che la semplice preferenza di Dybala all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo e Jacopo Aliprandi