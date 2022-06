Tottenham su Dybala? Lui pensa solo all’Inter! Filtra ottimismo – CdS

Paulo Dybala presto deciderà il suo futuro, ma intanto è impegnato con l’Argentina e oggi potrebbe giocarsi nuovamente le sue da titolare o a partita in corso. Secondo il Corriere dello Sport, lui continua ad aspettare e a pensare solamente all’Inter, anche dopo l’interesse del Tottenham.

SOLO INTER – L’Argentina di Paulo Dybala oggi se la vedrà in amichevole contro l’Estonia, e oggi potrebbe essere tra i protagonisti con una maglia dal primo minuto. Sul suo futuro in Inghilterra scrivono che sulle sue tracce ci sono Tottenham e Arsenal, voci al momento non confermate dall’entourage del calciatore che continua a pensare all’Inter. Un’opportunità professionale importante che vorrebbe dire ritrovare Marotta. Presto potrebbe arrivare l’affondo decisivo, ma quel che filtra secondo il quotidiano romano è che il matrimonio si farà.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

