Tottenham, si pensa giÃ  al dopo Eriksen: il sostituto arriva dal Milan?

Tottenham, si pensa già al dopo Eriksen: il sostituto arriva dal Milan?

Secondo quanto riporta il “Daily Express” sul proprio sito, il Tottenham non vorrebbe accontentarsi di Gedson Fernandes, come sostituto di Christian Eriksen. Gli Spurs sarebbero pronti a piombare su un centrocampista offensivo del Milan per non far rimpiangere il danese. Ecco di chi si tratta.

NOME NUOVO – La trattativa tra Inter e Tottenham per Christian Eriksen è in una fase delicatissima. I nervi dei protagonisti sembrano a fior di pelle ma c’è ottimismo sui vari fronti. Nel frattempo, dall’Inghilterra rimbalzano voci sul prossimo investimento degli Spurs per il centrocampo. José Mourinho, infatti, non sarebbe soddisfatto del solo acquisto di Gedson Fernandes, e avrebbe chiesto alla dirigenza di fare un’offerta per Hakan Calhanoglu, centrocampista finito un po’ ai margini del Milan dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il Tottenham metterebbe sul piatto venti milioni di euro per l’ex Bayer Leverkusen: offerta che eviterebbe ai rossoneri rovinose minusvalenze. Ma prima c’è da risolvere il nodo Eriksen, sempre più vicino a vestirsi di nerazzurro (QUI le ultime).

Fonte: express.co.uk