Tottenham, pronta estate faraonica. Bremer e un ex Inter gli obiettivi

L’Inter ha vinto 3-0 contro il Milan e si è regalata la finale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus e Fiorentina. Intanto si parla sempre di calciomercato e il nome di Bremer accostato al Tottenham fa paura (vedi articolo). Ma non solo il brasiliano.

RITORNO – L’Inter ha bisogno di vincere tutte le partite da qui alla fine per vincere lo scudetto. Poi sarà il caso di parlare di calciomercato. Uno dei nomi più gettonati, Bremer del Torino, è finito nella lista della spesa del Tottenham. Secondo quanto conferma il Telegraph, gli Spurs di Antonio Conte vogliono fortemente lui ma anche un altro calciatore, un ex Inter: Christian Eriksen. Il danese sta bene, è tornato in forma e Conte sembra volenteroso di riaverlo nella sua rosa dopo averlo avuto all’Inter.