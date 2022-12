Torino, valutazioni su Lazaro! Riscatto dall’Inter in bilico? Lo scenario – TS

Il Torino pensa già al mercato. Le strategie dei granata dipendono anche dagli eventuali riscatti a fine stagione: i granata, secondo Tuttosport, valuteranno se investire su Lazaro

RISCATTO – Il Torino è già al lavoro per il mercato. Il futuro dei granata è legato a doppio-filo ai possibili riscatti dei cartellini dei giocatori attualmente in prestito. Fra questi c’è anche Valentino Lazaro, attualmente ai granata ma di proprietà dell’Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i granata stanno valutando se è il caso di investire sull’esterno austriaco. Non è l’unico su cui la dirigenza granata dovrà riflettere: verranno fatte valutazioni anche su Vlasic e Miranchuk. Il croato, ad oggi, è il calciatore su cui i granata pongono la maggiore attenzione.

Fonte: Tuttosport – C.F