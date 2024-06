Topalovic ma non solo: l’Inter punta un altro acquisto giovane – CdS

Negli ultimi giorni si è parlato di Topalovic del Domzale come possibile arrivo giovane per l’Inter. Non è però l’unico classe 2006 che la dirigenza sta monitorando: il Corriere dello Sport indica due arrivi.

I NOMI NUOVI – A inizio settimana è emersa la possibilità di portare a Milano Luka Topalovic. Si tratta di un centrocampista offensivo sloveno classe 2006, che gioca al NK Domzale in patria. Sarebbe inizialmente aggregato alla Primavera dell’Inter, magari portandolo in ritiro con Simone Inzaghi. Questa è un’opzione, ma non è l’unica fra i giovani talenti in giro per l’Europa. E bisogna stare attenti a queste possibilità, perché – pur non rappresentando un immediato inserimento in prima squadra – possono comunque servire per portare dei vantaggi. Sul Corriere dello Sport si fa un secondo nome, che come Topalovic si può trasferire all’Inter in estate.

Non solo Topalovic: l’Inter cerca un altro 2006

IL COETANEO – Il secondo diciottenne che può arrivare all’Inter quest’estate si chiama Alex Pérez. Di questo se n’è parlato avantieri, quando il suo agente Albert Botines (lo stesso di André Onana) si è presentato nella sede del club. Lo spagnolo è un difensore, che può rinnovare col Real Betis essendo in scadenza al 30 giugno 2025 per essere trasferito poi in prestito con opzione per il riscatto. Come per Topalovic, si pensa a un trasferimento con costo del cartellino fra i due e i tre milioni di euro. Una volontà di Oaktree, che punta a migliorare il patrimonio del club investendo su giocatori di prospettiva.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.