Tonali, Zhang prova l’affondo per accontentare Conte! Cifre e volontà – SM

Tonali nei pensieri di Inter e Juventus, con Cellino pronto a scatenare l’asta per il gioiellino del Brescia (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “sportmediaset.it”, Zhang avrebbe deciso di accontentare Conte sganciando l’affondo per il giovane centrocampista. Di seguito tutti i dettagli

AFFONDO – Sandro Tonali, Inter e Juventus sono pronte a darsi nuovamente battaglia. Il gioiellino del Brescia, infatti, piace sia ai nerazzurri che ai bianconeri ma Steven Zhang prova a giocare d’anticipo. Il presidente dell’Inter ha deciso di accontentare Antonio Conte, che non vuole farsi scappare il talentuoso centrocampista, sganciando l’affondo. Le cifre dell’operazione sono importanti: si parte da una base di 40 milioni di euro più bonus, ben sapendo che Massimo Cellino difficilmente cederà per meno di 50 milioni di euro. Fattore che potrebbe fare la differenza è la volontà dello stesso Tonali: il classe 2000 avrebbe già espresso la sua preferenza per l’Inter, convinto di poter trovare più spazio rispetto alla Juventus.

Fonte: sportmediaset.it