Tonali vuole l’Inter, nerazzurri in pole per il talento del Brescia – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Tonali ha messo l’Inter in prima posizione tra le sue opzioni di mercato per l’estate.

DERBY D’ITALIA – Inter e Juventus nel prossimo mercato si sfideranno per un giocatore, Sandro Tonali. Uno dei migliori talenti del calcio italiano. L’Inter ha da tempo grande attenzione per i giovani più interessanti del giro della nazionale e ha dimostrato di non farsi problemi a investire anche soldi pesanti. Ora l’obiettivo è Tonali, per cui Cellino spara davvero alto: la richiesta pare sia di 50 milioni. Il coronavirus stravolgerà ogni valutazione, dunque realisticamente si potrebbe arrivare a 30 cash più un giovane di valore, per arrivare attorno ai 40. Il Brescia dopo averlo trattenuto la scorsa estata è intenzionato a fare cassa.

INTER IN POLE – Per il regista del Brescia è un testa a testa tra Inter e Juve, ma i nerazzurri possono spuntarla grazio al progetto tecnico da offrire al ragazzo. In nerazzurro avrebbe più minuti. Da parte sua Tonali avrebbe già espresso gradimento per la destinazione Milano, convinto di potersi ritagliare uno spazio importante. Alla fine sarà la sua volontà ad essere decisiva.

NUOVO REGISTA – Su Tonali c’erano anche Roma e Milan, ma ora sono defilate. L’Inter non arriverà ai 50 milioni e potrebbe sferrare un’offensiva serrata nel caso in cui dovesse cedere Brozovic, vale a dire l’attuale regista basso. Il classe 2000 insieme a Sensi e Barella formerebbe un centrocampo azzurro decisamente promettente.